WEATHER EXTREMES OF DELAWARE, MARYLAND AND VIRGINIA

(Information supplied by the National Climatic Data Center)

EVENT VALUE DATE LOCATION DE MAX TEMPERATURE 110 F 7/21/1930 Millsboro DE MIN TEMPERATURE -17 F 1/17/1893 Millsboro DE 1-DAY SNOWFALL 25" 2/19/1979 Dover DE STORM SNOWFALL 27" 3/20-21/1958 Middletown DE SEASON SNOWFALL 49.1" 1995-1996 Georgetown MD MAX TEMPERATURE 109 F 7/10/1936 Cumberland, Frederick MD MIN TEMPERATURE -40 F 1/13/1912 Oakland MD 1-DAY SNOWFALL 31" 3/29/1942 Clear Spring MD STORM SNOWFALL 51.5" 3/11-14/1993 McHenry MD SEASON SNOWFALL 169.5" 1992-1993 McHenry VA MAX TEMPERATURE 110 F 7/15/1954 Balcony Falls VA MIN TEMPERATURE -30 F 1/10/1985 Mt. Lake Bio. Station VA 1-DAY SNOWFALL 33.5" 3/3/1994 Luray VA STORM SNOWFALL 48" 1/6-7/1996 Big Meadows VA SEASON SNOWFALL 124.2" 1995-1996 Wise

WEATHER EXTREMES OF THE U.S.

(Information supplied by the National Climatic Data Center)

EVENT VALUE DATE LOCATION MAX TEMPERATURE 134 F/56.7 C Jul 10 1913 Greenland Ranch, CA MIN TEMPERATURE -80 F/-62.2 C Jan 23, 1971 Prospect Creek, AK 24-HR TEMPERATURE CHANGE 103 F/39.4 C Jan 14-15, 1972 Loma, MT 24-HR SNOWFALL 75.8" Apr 14-15, 1921 Silver Lake, CO MAX SEASONAL SNOWFALL(JULY-JUNE) 1140"/95' 1998-1999 Mt. Baker, WA MAX WIND GUST 231 mph Apr 12, 1934 Mt. Washington, NH MAX 24-HR RAINFALL 43" Jul 25-26, 1979 Tamarack, CA MINIMUM ANNUAL 0" 1929 Death Valley, CA MAXIMUM ANNUAL 704.83" 1982 Kukui, HI LARGEST HAILSTONE 7" Diam. Jun 22, 2003 Aurora, NE HEAVIEST HAILSTONE 1.67 lbs Sep 3, 1970 Coffeyville, KS LOWEST PRESSURE 26.35"/892.3 mb Sep 2, 1935 Matecumbe Key, FL HIGHEST PRESSURE 31.85"/1078.6 mb Jan 31, 1989 Northway, AK



WEATHER EXTREMES OF THE WORLD

EVENT VALUE DATE LOCATION MAX TEMPERATURE 136 F/57.8 C Sep 13, 1922 El Azizia, Libya MIN TEMPERATURE -129 F/-89.4 C Jul 21, 1983 Vostok, Antarctica LARGEST 2-MINUTE TEMPERATURE RISE 49 F/27.2 C Jan 22, 1943 Spearfish, SD, USA GREATEST 1-MINUTE RAINFALL 1.23" Jan 4, 1956 Unionville, MD GREATEST 1-HOUR RAINFALL 12.0" (1) Jun 22, 1947 (2) Jan 24-25 1956 (1) Holt, MO, USA (2) Kilauea, HI, USA GREATEST 24-HOUR RAINFALL 72.0" Jan 18, 1966 La Reunion Island GREATEST 12-MONTH RAINFALL 1042" 86.8' Aug 1860-Jul 1861 Cherrapunji, India HEAVIEST HAILSTONE 2.25 lbs Apr 14, 1986 Gopalganj, Bangladesh LEAST AVERAGE PRECIPITATION 0.03"/Year 59-yr average Arica, Chile HIGHEST PRESSURE 32.00" Dec 31, 1968 Agata, Russia LOWEST PRESSURE 25.69" Oct 12, 1979 Typhoon Tip (16.44N; 137.46E)

TORNADO EXTREMES

EVENT VALUE DATE LOCATION DEADLIEST SINGLE 1,300 dead/12,000 injured Apr 26, 1989 Bangladesh US DEADLIEST SINGLE 695 dead Mar 18, 1925 TRI-STATE TORNADO: MO, IL, IN US DEADLIEST OUTBREAK 747 dead Mar 18, 1925 MO, IL, IN (Includes Tri-State) LARGEST NUMBER IN ONE OUTBREAK 147 tornadoes Apr 3,4, 1974 13 central U.S. states LARGEST IN MONTH 543 tornadoes May 2003 U.S. HIGHEST RECORDED WIND(Mobile Doppler Radar) 302 mph May 3, 1999 Bridge Creek, OK HIGHEST ELEVATION 12,000 ft Jul 7, 2004 Sequoia N.P., CA WIDEST DAMAGE PATH 2.5 mi wide May 22, 2004 Hallam, NE



TROPICAL SYSTEMS EXTREMES WORLD

EVENT VALUE DATE LOCATION LOWEST PRESSURE 25.69"/870 mb Oct 12, 1979 Typhoon Tip, NW Pacific Ocean MAXIMUM SURFACE WIND 215 mph/185 knots Sep 12, 1961 Typhoon Nancy, NW Pacific Ocean FASTEST INTENSIFICATION 100 mb/24 hr Sep, 1983 Typhoon Forrest, NW Pacific Ocean HIGHEST STORM SURGE 42 ft/13 m Mar 5, 1999 Tropical Cyclone Mahina, Queensland, Australia GREATEST 24-HR RAINFALL 71.8" Jan 7-8, 1966 Tropical Cyclone Denise, South Indian Ocean GREATEST 10-DAY RAINFALL 223.5" Jan 18-27, 1980 Tropical Cyclone Hyacinthe, South Indian Ocean LARGEST GALE WINDS EXTENT 675 miles from Center Oct 12, 1979 Typhoon Tip, NW Pacific Ocean LONGEST LASTING 31 Days Aug 10 - Sep 10, 1994 Hurricane/Typhoon JohnPacific Basin LONGEST LASTING CAT 5 5.5 Days Sep 9-14, 1961 Hurricane Nancy, W Pacific Basin LONGEST TRAVEL DISTANCE 8,500 miles Nov 28 - Dec 8, 1960 Hurricane Ophelia, W Pacific Basin DEADLIEST 300,000 dead (estimated) Nov 12, 1970 Bay of Bengal (Bangladesh Cyclone)



TROPICAL SYSTEMS EXTREMES ATLANTIC BASIN