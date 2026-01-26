...A SNOW SHOWER WILL AFFECT NORTHERN SOMERSET...WICOMICO...NORTHERN
WORCESTER AND DORCHESTER COUNTIES...
At 754 AM EST, a snow shower was located along a line extending from
near Sharptown to Lexington Park. Movement was east at 30 mph.
Locations impacted include...
Salisbury, Cambridge, Ocean City, Fruitland, Princess Anne, Hurlock,
University Of Maryland Eastern Shore, Salisbury University, Berlin,
Delmar, Hebron, Secretary, Vienna, Westover, Parsonsburg, Newark,
Cape Isle Of Wight, Ocean Pines, Deal Island, and University Of
Maryland Center For Environmental Studies.
Icy roads are possible as the snow accumulates on already covered
roadways.
&&