Weather Alert

...GALE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 2 AM EST TUESDAY... ...FREEZING SPRAY ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 7 AM EST TUESDAY... ...SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 7 AM EST TUESDAY... * WHAT...For the Gale Warning, northwest winds 20 to 30 kt with gusts up to 35 kt and waves 2 to 4 ft expected. For the Freezing Spray Advisory, moderate accumulation of freezing spray expected. For the Small Craft Advisory, northwest winds 15 to 25 kt with gusts up to 30 kt expected. * WHERE...Chesapeake Bay from North Beach MD to Smith Point VA, Tidal Potomac from Cobb Island MD to Smith Point VA, Choptank River to Cambridge MD and the Little Choptank River, Patuxent River to Broomes Island MD, and Tangier Sound and the inland waters surrounding Bloodsworth Island. * WHEN...For the Gale Warning, from 6 AM this morning to 2 AM EST Tuesday. For the Freezing Spray Advisory, from 6 PM this evening to 7 AM EST Tuesday. For the Small Craft Advisory, from 2 AM to 7 AM EST Tuesday. * IMPACTS...Operating a vessel in freezing spray is hazardous. Freezing spray may render mechanical and electronic components inoperative. Ice accretion on decks and superstructures may result in some loss of stability. Strong winds will cause hazardous waves which could capsize or damage vessels. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Mariners should prepare for ice accumulation on their vessel and consider altering plans to avoid or mitigate these hazardous conditions. Mariners should alter plans to avoid these hazardous conditions. Remain in port, seek safe harbor, alter course, and/or secure the vessel for hazardous conditions. &&