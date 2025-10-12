...COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 11 PM EDT THIS EVENING...
* WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level
expected in low-lying areas near shorelines and tidal
waterways.
* WHERE...Dorchester, Wicomico and Somerset Counties.
* WHEN...From 3 PM this afternoon to 11 PM EDT this evening.
* IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable
locations near the waterfront and shoreline resulting in a low
threat of property damage. Expect up to one foot of water
above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads
and low lying property including parking lots, parks and lawns
near the waterfront will experience shallow flooding.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
If travel is required, allow extra time as some roads may be
closed. Do not drive around barricades or through water of
unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone
property.
&&
Time of high total tides are approximate to the nearest hour.
CAMBRIDGE MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
12/09 PM 3.3 1.3 1.1 1-2 NONE
13/09 AM 3.3 1.3 1.5 1 NONE
13/10 PM 3.2 1.2 1.1 1 NONE
14/10 AM 2.5 0.5 0.7 1 NONE
15/12 AM 2.7 0.7 0.6 1 NONE
BISHOPS HEAD MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
12/06 PM 3.5 1.4 1.2 2 MINOR
13/07 AM 3.5 1.4 1.5 2 MINOR
13/07 PM 3.5 1.4 1.3 1 MINOR
14/08 AM 2.9 0.8 0.9 1 NONE
14/09 PM 3.1 1.0 0.9 1-2 NONE
CRISFIELD MD
MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
-------- --------- --------- --------- ------- --------
12/06 PM 3.8 1.6 1.6 1 MINOR
13/06 AM 3.5 1.3 2.0 1 MINOR
13/06 PM 3.9 1.7 1.8 1 MINOR
14/06 AM 2.7 0.5 1.4 1 NONE
14/08 PM 3.2 1.0 1.2 1 NONE
15/08 AM 2.8 0.6 1.3 1 NONE
&&