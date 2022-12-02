MARINE FORECAST
CLOUDS AND SHOWERS ARE LIKELY EARLY STAURDAY WITH GUSTY WINDS IN THE AFTERNOON. WIND ADVISORIES ARE LIKLEY ON SOME AREA WATERS SATURDAY. VISIBILITY WIL BE FAIR TO POOR SATURDAY WITH PASSING SHOWERS. SKIES WILL CLEAR LATER SATURDAY NIGHT. SUNDAY LOOKS SUNNY AND IT IWL LBE COOLER WITH GOOD VISIBILITY. WINDS WILL BE LIGHT FROM THE NW AN DGENERALLY UNDER 10 KNOTS.
Atlantic Ocean:
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 4-5 ft.
Sunday: NW 6-12 knots. Seas: 3 ft.
Chesapeake Bay:
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 2-3 ft.
Sunday: NW 5-11 knots. Seas: 1-2 ft.
Delaware Bay:
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 2-4 ft.
Sunday: NW 5-12 knots. Seas: 2-3 ft.