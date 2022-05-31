MARINE FORECAST
LOOK FOR LIGHT WINDS AND MOSTLY CLEAR SKIES ACROSS THE AREA THROUGH WEDNESDAY. IT WILL BE UNUSUALLY WARM FOR LATE MAY NEAR LAND AND THERE WILL BE AN AFTERNOON SEA BREEZE NEAR THE BEACHES ON THE ATLANTIC. VISIBILITY WILL BE GOOD TO EXCELLENT. THURSDAY WILL BE WARM AND MUGGY WITH SCATTERED STORMS IN THE AFTERNOON AS A WEAK FRONT APPROACHES THE AREA.
Atlantic Ocean:
Wednesday: SW/E 5-10 knots. Seas: 2 ft.
Thursday: NW 5-10 knots. Seas: 2 ft.
Chesapeake Bay:
Wednesday: E 4-7 knots. Seas: 0-1 ft.
Thursday: SW 1-7 knots. Seas: 0-1 ft.
Delaware Bay:
Wednesday: E 5 knots. Seas: 1-2 ft.
Thursday: NW 5-8 knots. Seas: 1-2 ft.