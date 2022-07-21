Ocean City Stabbing Arrest

Paul Baynard, 23, of Ridgely, Md. faces numerous attempted murder charges for a triple stabbing on June 20th, 2022.

OCEAN CITY, Md. – The Ocean City Police Department announced additional charges against a Ridgley, Md. man in connection to a triple stabbing last month.

On June 20th, police observed a fight between multiple individuals in the area of Wicomico Street and Atlantic Ave. Officers located three people suffering from stab wounds. All three victims, ages 17, 18 and 21, were taken to the hospital but have since been released.

Through its investigation, police identified Paul Baynard, 23. Baynard was arrested on June 29th in Queen Anne’s County.

Baynard was initially charged with attempted first-degree murder, attempted second degree murder, first-degree assault, second-degree assault, and reckless endangerment in connection to the 18-year-old victim.

The detectives with the Criminal Investigation Division continued their investigation and determined Baynard was the sole suspect in the stabbing of the 17-year-old and 21-year-old as well.

Detectives charged Baynard with two counts of each: attempted first-degree murder, attempted second-degree murder, first-degree assault, second-degree assault, and reckless endangerment. Baynard is still incarcerated in the Worcester County Jail at this time.