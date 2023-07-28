Maicol Matias-Peña

Courtesy: Delaware State Police

REHOBOTH BEACH, Del.-Troopers have made an arrest in connection to a large shoplifting incident at the Rehoboth Beach Outlets.

22 year-old Maicol Matias-Peña of Bridgeton, New Jersey was taken into custody on July 15 by New Jersey State Police. 

On May 31, around 7:05 p.m. troopers responded to the Nike Factory store on the 36000 block of Bayside Outlet Drive in Rehoboth Beach. They say earlier two men walked into the store and hid 28 pairs of shoes inside two shopping bags. The men left the store without paying for the items.

On June 29, officials say the same two suspects returned to the Nike outlet and shoplifted nine more pairs of sneakers. Altogether, the two men stole $4000 worth of merchandise, according to Delaware State Police.

Troopers say surveillance video and images were used to identify Maicol Matias-Peña as one of the suspects. He was extradited to Delaware on Thursday and taken to Troop 7, where he was charged with the following crimes:

  • Shoplifting Over $1,500 (Felony)
  • Shoplifting Under $1,500
  • Organized Retail Crime

Matias-Peña was arraigned by Justice of the Peace Court 3 and released on $2,000 unsecured bond.