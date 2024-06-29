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Photo: Ocean Pines Association

OCEAN PINES, MD - The Ocean Pines Elections Committee announced that a secure drop box has been set up at a local police station for the 2024 Board of Directors Election. 

The Ocean Pines Elections Committee announced that a secured drop box will be set up at the local Ocean Pines Police Station. This ballot drop box will allow those voting in the 2024 Board of Directors Elections to do so conveniently. 

The drop box will remain in operation through the ballot deadline of 4pm on Tuesday, August 6th, according to the Ocean Pines Association. Ballots can be dropped off at any time until the deadline. It is open 24 hours a day. 

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