SHA

STEVENSVILLE, Md.- The Maryland State Highway Administration says it will make pavement repairs Tuesday, April 5, on a section of westbound US 50 (Ocean Gateway) at the MD 8 (Romancoke Road) overpass prior to the Chesapeake Bay Bridge. The repairs will take about four hours.

Crews will close the right lane beginning at 9 a.m. to perform the work, and expect to complete the repairs by noon.

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