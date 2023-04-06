Armed Robbery

PITTSVILLE, Md. - The Maryland State Police have arrested a man suspected in a reported armed robbery of a Dollar General yesterday.

Brian Lee McNaney, 53, of Pittsville, is charged with armed robbery, reckless endangerment, and related charges.

According to police, McNaney entered the Dollar General on Sixty Foot Road and briefly walked around the store before brandishing a suspected firearm at a cashier. Police say McNaney is believed to have taken money from the register before fleeing. There were no injuries reported.

Just before 10 p.m, troopers reportedly saw a man matching McNaney’s description on Gumboro Road, just north of the store. He was arrested and taken to the Salisbury Barrack.

The Maryland State Police Criminal Enforcement Division Eastern Region is actively investigating this case.