Jean Rae Lloyd

Jean Rae Lloyd, a beacon of love and generosity, peacefully passed away on February 28, 2025, in Salisbury, MD, at the age of 86. She succumbed to aspiration pneumonia, surrounded by the love and warmth of her family. Born on September 26, 1938, in Washington DC, Jean spent her life devoted to her family, her work, and her passions, leaving behind a legacy of faith and kindness that will be cherished by all who knew her.

To read the full obituary, click here.

Recommended for you