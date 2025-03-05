Jerry Wayne Senter

Jerry Wayne Senter, 80, of Salisbury, passed away on Sunday, March 2, 2025, at Encompass Health and Rehabilitation in Salisbury. He was born on August 26, 1944, in Virginia, to the late Oscar and Bessie Katharine (Zimmerman) Senter. Jerry Wayne and his wife, Carolyn (Carey), celebrated their 56th wedding anniversary on December 7, 2024.

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