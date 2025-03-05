Zoila Faye Esteban Butler

Zoila Faye Esteban Butler, born December 10, 2005, passed away peacefully in her family’s arms at John Hopkins Hospital in Baltimore, MD on February 18, 2025. She was the daughter of Karen Esteban and R. Carl Butler, and a beloved sister to Carlos, Risus, and Alec Butler.

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