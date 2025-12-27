Today
NW winds 15 to 20 kt, becoming N 20 to 25 kt in the late morning and afternoon. Gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: N 5 ft at 6 seconds.
Tonight
N winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: NE 6 ft at 8 seconds and S 1 foot at 6 seconds.
Sun
N winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: E 5 ft at 8 seconds.
Sun Night
S winds 15 to 20 kt, becoming SW 20 to 25 kt after midnight. Gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 5 ft at 5 seconds and E 3 ft at 11 seconds.
Mon
SW winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: S 6 ft at 6 seconds and E 2 ft at 11 seconds. A chance of rain in the morning, then rain likely in the afternoon.
Mon Night
W winds 25 to 30 kt with gusts up to 40 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft.
Tue
W winds 25 to 30 kt with gusts up to 35 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft.
Tue Night
W winds 20 to 25 kt with gusts up to 35 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed
W winds 15 to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed Night
W winds 15 to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.