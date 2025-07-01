FORECAST: Mostly cloudy with scattered showers and thunderstorms. Gusty winds likely in thunderstorms.

ATLANTIC OCEAN

*Small Craft Advisory until 3 a.m. Wednesday*

Wednesday: Winds SW 10-15 kts. Gusts to 20 kts. Waves 3-5 feet.

DELAWARE BAY

Wednesday: Winds W 5-10 kts. Waves 1 foot.

CHESAPEAKE BAY

*Small Craft Advisory until 9 a.m. Wednesday*

Wednesday: Winds S 5 kts. Waves 1 foot.

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