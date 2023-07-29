FORECAST: Southwest breezes Saturday ahead of some strong thunderstorms Saturday afternoon and evening.

ATLANTIC OCEAN:

Saturday: Winds SW 10-15 kts. Gusts to 20 kts. Waves 3-4 feet.

Sunday: Winds NW 10 kts. Waves 3-4 feet.

DELAWARE BAY

Saturday: Winds SW 5-10 kts. Waves 1-2 feet.

Sunday: Winds N 5-10 kts. Waves 2 feet.

CHESAPEAKE BAY

*Small Craft Advisory until 2 a.m. Sunday*

Saturday: Winds SW 10-15 kts. Gusts to 20 kts. Waves 2-3 feet.

Sunday: Winds N 10 kts. Gusts to 20 kts. Waves 2 feet.

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