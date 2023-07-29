SEVERE THUNDERSTORM WATCH 571 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 43 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS
CITY OF RICHMOND HENRICO
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG
PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA
CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS
CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH
CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH
CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON
SURRY SUSSEX YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM,
BARNETTS, BAVON, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE,
BOWERS HILL, BOYKINS, BRAYS FORK, BROWNS CORNER, BRUNSWICK,
BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE, CAPE CHARLES,
CARET, CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN, CHASE CITY,
CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHINCOTEAGUE,
CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CLANCIE, CLARESVILLE,
CLARKSVILLE, COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND,
COWIE CORNER, CRISFIELD, CROAKER, DEEP CREEK, DRAGONVILLE,
DUNBROOKE, DUNNSVILLE, DURAND, EDGERTON, EMPORIA,
EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, EXMORE, FENTRESS,
FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT,
GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBACKVILLE, GREENBRIER, GRESSIT,
GROVE, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HOG ISLAND GAME RESERVE,
HOPEWELL, HORNTOWN, HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, KENBRIDGE,
KILMARNOCK, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LANCASTER, LAWRENCEVILLE,
LEWISETTA, LITTLE PLYMOUTH, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE,
MIDLOTHIAN, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW CHURCH,
NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS,
NORFOLK, OCEAN CITY, ONANCOCK, ORAPAX FARMS, PEARY, PETERSBURG,
POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, PRINCESS ANNE, QUINTON, REAMS,
RICHMOND, ROXBURY, SALISBURY, SANDSTON, SMITHFIELD, SOUTH HILL,
SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, URBANNA, VALENTINES, VICTORIA,
VIRGINIA BEACH, WAKEFIELD, WARSAW, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT,
WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.