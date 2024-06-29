FORECAST: Mostly cloudy. A few areas of fog.

ATLANTIC OCEAN

*Small Craft Advisory from 6 p.m. Saturday until 7 p.m. Sunday*

Saturday: Winds SE 10-15 kts. Waves 3 feet.

Sunday: Winds SW 10-15 kts. Waves 3 feet.

DELAWARE BAY

Saturday: Winds SE 10-15 kts. Gusts to 25 kts. Waves 2-3 feet.

Sunday: Winds SW 10-15 kts. Waves 2 feet.

CHESAPEAKE BAY

*Small Craft Advisory from 3 p.m. Saturday until 6 a.m. Sunday*

Saturday: Winds SE 10-15 kts. Gusts to 20 kts. Waves 3 feet.

Sunday: Winds SW 10-15 kts. Gusts to 20 kts. Waves 2-3 feet.

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