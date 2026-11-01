Today
NE winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the morning. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 2 ft at 7 seconds.
Tonight
E winds 5 to 10 kt, diminishing to 5 kt after midnight. Seas around 2 ft. Wave detail: NE 2 ft at 5 seconds and E 1 foot at 8 seconds.
Mon
SE winds 5 kt. Seas 1 to 2 ft. Wave detail: E 1 foot at 7 seconds.
Mon Night
S winds 5 kt. Seas 1 to 2 ft. Wave detail: E 1 foot at 7 seconds and E 1 foot at 11 seconds.
Tue
SE winds 5 to 10 kt. Seas 1 to 2 ft. Wave detail: SE 2 ft at 8 seconds.
Tue Night
SE winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.
Wed
SE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
Wed Night
SE winds 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Thu
SE winds 10 to 15 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. A chance of showers.
Thu Night
S winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. A chance of showers in the evening, then showers likely after midnight.