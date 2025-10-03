Fri
E winds 5 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft. Wave detail: E 6 ft at 11 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Fri Night
SE winds 5 kt, becoming SW after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 5 ft at 11 seconds.
Sat
NW winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas around 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 12 seconds.
Sat Night
SW winds 5 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 12 seconds.
Sun
Variable winds less than 5 kt, becoming SE 5 kt in the afternoon. Seas around 3 ft.
Sun Night
S winds 5 kt. Seas around 3 ft.
Mon
SE winds 5 kt, increasing to 5 to 10 kt in the afternoon. Seas around 3 ft.
Mon Night
S winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft.