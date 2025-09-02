Tue
NE winds 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 8 seconds.
Tue Night
NE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 8 seconds.
Wed
NE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 9 seconds.
Wed Night
SE winds 5 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Wave detail: E 4 ft at 9 seconds.
Thu
S winds 5 to 10 kt, increasing to 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 8 seconds and SE 2 ft at 3 seconds.
Thu Night
S winds 15 to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Fri
S winds 10 to 15 kt. Gusts up to 25 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft.
Fri Night
S winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas around 4 ft, occasionally to 5 ft.
Sat
SW winds 10 kt. Seas around 3 ft.
Sat Night
S winds 10 to 15 kt, becoming NW after midnight. Seas around 3 ft. A chance of showers.