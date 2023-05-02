MARINE FORECAST
LOOK FOR GUSTY WINDS AND VARIABLE CLOUDS ON ALL AREA WATERS THROUGH THURSDAY. SMALL CRAFT ADVISORIES ARE POSTED FOR THE CHESAPEAKE BAY THROUGH WEDNESDAY. WE WILL SEE SOM SPOTTY SHOWERS WEDNESDAY BUT SKIES WILL CLEAR SOME ON THURSDAY AS WINDS TURN TO THE NW. VISIBILITY WILL BE FAIR TO GOOD WEDNESDAY AND GOOD THURSDAY.
Atlantic Ocean:
Wednesday: W 15-20 knots. Seas: 3-4 ft.
Thursday: NW 10-20 knots. Seas: 3-5 ft.
Chesapeake Bay:
Wednesday: Small Craft Advisory. W 15-24 knots. Seas: 2-3 ft.
Thursday: NW 10-18 knots. Seas: 2-3 ft.
Delaware Bay:
Wednesday: W 15-23 knots. Seas: 3-4 ft.
Thursday: NW 10-18 knots. Seas: 2-3 ft.