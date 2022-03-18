MARINE FORECAST
SOME CLOUDS WILL RETURN SATURDAY WITH SPOTTY SHOWERS AND PERHAPS A STRONG THUNDERSTORM ALONG WITH INCREASING SOUTH WINDS. VISIBILITY WILL BE FAIR TO GOOD SATURDAY, BUT POOR IN SHOWERS. SKIES WILL CLEAR SUNDAY WITH A NW WIND DEVELOPING BEHIND A COLD FRONT. VISIBILITY WILL BE VERY GOOD WITH PLENTY OF SUNSHINE.
Atlantic Ocean:
Saturday: Small Craft Advisory. S 15-20 knots. Seas: 3-5 ft.
Sunday: NW 10-17 knots. Seas: 4-5 ft.
Chesapeake Bay:
Saturday: Small Craft Advisory. S 10-20 knots. Seas: 2 ft.
Sunday: NW 10-16 knots. Seas: 2 ft.
Delaware Bay:
Saturday: Small Craft Advisory. S 10-20 knots. Seas: 2-3 ft.
Sunday: NW 10-17 knots. Seas: 2-3 ft.