MARINE FORECAST
SOUTH WINDS WILL RETURN FRIDAY WITH MOSTLY CLEAR SKIES AND VERY GOOD VISIBILITY. CLOUDS AND SHOWERS ARE LIKELY EARLY STAURDAY WITH GUSTY WINDS IN THE AFTERNOON. WIND ADVISORIES ARE LIKLEY ON SOME AREA WATERS SATURDAY. VISIBILITY WIL BE FAIR TO POOR SATURDAY WITH PASSING SHOWERS. SKIES WILL CLEAR LATER SATURDAY NIGHT.
Atlantic Ocean:
Friday: S 5-10 knots. Seas: 2-3 ft.
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 4-5 ft.
Chesapeake Bay:
Friday: S 5-8 knots. Seas: 0-1 ft.
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 2-3 ft.
Delaware Bay:
Friday: S 5-8 knots. Seas: 1 ft.
Saturday: Small Craft Advisory Likely. SW 15-25 knots. Seas: 2-4 ft.