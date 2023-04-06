MARINE FORECAST

FRIDAY LOOKS COOLER WITH CLODUS AND SHOWERS EARLY. SKIES WILL CLEAR WITH BETTER VISIBILITY LATE IN THE DAY WITH A NE WIND FLOW. CLOUDS WILL LINGER WITH SOME SPOTTY SHOWERS ABOUT SATURDAY. VISIBILITY WILL BE FAIR TO POOR SOUTH AND FAIR TO GOOD NORTHERN AREAS.

Atlantic Ocean:

Friday: NE 10-15 knots. Seas: 2-4 ft.

Saturday: NE 7-15 knots. Seas: 3 ft.

Chesapeake Bay:

Friday: NE 17-14 knots. Seas: 1-2 ft.

Saturday: NE 7-12 knots. Seas: 1 ft.

Delaware Bay:

Friday: NE 8-12 knots. Seas: 2 ft.

Saturday: NE 7-15 knots. Seas: 2 ft.

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