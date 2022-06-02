MARINE FORECAST

FRIDAY AND SATURDAY WILL BE SUNNY AND COOLER WITH A NW WIND AT 10-15 KNOTS ACROSS THE AREA. LOOK FOR MUCH LOWER HUMDIITY WITH VISIBILITY BOTH DAYS.

Atlantic Ocean: 

Friday: NW 10-16 knots. Seas: 2 ft.

Saturday: W/NE 5-10 knots. Seas: 2 ft.

Chesapeake Bay:   

Friday: Small Craft Advisory. NW 10-15 knots. Seas: 2 ft.

Saturday: NW 5-10 knots. Seas: 1 ft.

Delaware Bay:

Friday: NW 10-15 knots. Seas: 2 ft.

Saturday: Varbl. 5-12 knots. Seas: 1-2 ft.

Recommended for you