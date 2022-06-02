MARINE FORECAST

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
303 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 29 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
NOTTOWAY
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER
JAMES CITY
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, BARNETTS,
BAVON, BEACH, BON AIR, BOTTOMS BRIDGE, BRAYS FORK, BROWNS CORNER,
BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE, CARET, CEDAR FORK,
CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD,
CHINCOTEAGUE, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE,
COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, CREWE, CRISFIELD,
CROAKER, DAWN, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE, DUNNSVILLE, EARLS,
EWELL, FARMVILLE, FIVE FORKS, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT,
GOOCHLAND, GREENBACKVILLE, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, HAWK,
HORNTOWN, HOWERTONS, JETERSVILLE, KILMARNOCK,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LANCASTER,
LEWISETTA, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI,
MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY,
MOUNTCASTLE, NEW CHURCH, NEW KENT AIRPORT, NEW POINT,
NEW POINT COMFORT, OCEAN CITY, ONANCOCK, ORAPAX FARMS, PEARY,
POWHATAN, PRINCESS ANNE, QUINTON, RAINES TAVERN, REEDS, RICHMOND,
ROXBURY, SALISBURY, SANDSTON, SCOTTS FORK, STODDERT,
TALLEYSVILLE, URBANNA, WARSAW, WAYSIDE, WEST POINT,
AND WILLIAMSBURG.