Marine Forecast

Some severe storms are possible this evening as a back door cold front drifts down from the north. Winds will turn to the north tonight then NE Tuesday, but will remain under 10 knots. Visibility will be fair to good on area waters. Winds will turn to the SE Wednesday with clouds increasing and some showers are likely Wednesday night. Look for good visibility becoming fair to poor later Wednesday on all waters.

Atlantic:

Tuesday: NE 5-10 knots. Seas: 1-3 ft.

Wednesday: SE 7-12 knots. Seas: 2 ft.

Delaware Bay:

Tuesday: NE 5-10 knots. Seas: 1-3 ft.

Wednesday: SE 7-12 knots. Seas: 2 ft.

Chesapeake Bay:

Tuesday: NE 5-10 knots. Seas: 1-3 ft.

Wednesday: SE 7-12 knots. Seas: 2 ft.

 

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