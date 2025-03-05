Atlantic Ocean:

Wednesday: Gale Warning. S 20-40 knots. Seas: 6-10 feet.

Thursday: Gale Watch. W 15-30 knots. Seas: 5-8 feet. 

Chesapeake Bay:   

Wednesday: Gale Warning. S 20-40 knots. Waves: 3-6 feet.

Thursday: Gale Watch. W 20-40 knots. Waves: 3-6 feet. 

Delaware Bay:                

Wednesday: Gale Warning. S 20-35 knots. Seas: 3-6 feet.

Thursday: W 15-30 knots. Seas: 2-4 feet.

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