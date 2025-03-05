Georgios Nicholos Mangos

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 27 REMAINS VALID UNTIL 6 PM EST THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS
CITY OF RICHMOND HANOVER HENRICO
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK GLOUCESTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTE, BARNETTS, BAVON, BEACH,
BON AIR, BOTTOMS BRIDGE, BRAYS FORK, BROWNS CORNER, BRUNSWICK,
BURRUSS CORNER, CAMBRIDGE, CAPE CHARLES, CARET, CEDAR FORK,
CENTER CROSS, CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD, CHINCOTEAGUE,
CLANCIE, COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, CRISFIELD,
DAWN, DRAGONVILLE, DUNBROOKE, DUNNSVILLE, EDGERTON, EXMORE,
FORT LEE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GREENBACKVILLE, GRESSIT,
HOPEWELL, HORNTOWN, HOWERTONS, KILMARNOCK,
KING AND QUEEN COURT HOUSE, LANCASTER, LAWRENCEVILLE, LEWISETTA,
LITTLE PLYMOUTH, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE,
MIDLOTHIAN, MOSELEY, MOUNTCASTLE, NEW CHURCH, NEW KENT AIRPORT,
NEW POINT, NEW POINT COMFORT, OCEAN CITY, ONANCOCK, ORAPAX FARMS,
PEARY, PETERSBURG, PRINCESS ANNE, QUINTON, REAMS, RICHMOND,
ROXBURY, SALISBURY, SANDSTON, TALLEYSVILLE, TRIPLET, URBANNA,
VALENTINES, WARSAW, WAYSIDE, WEST POINT, AND WHITE PLAINS.