TRAFFIC STOP ARREST GRAPHIC

(MGN)

FELTON, Del. - A Felton man was arrested on drug charges after a traffic stop, according to police.

Felton Police say on Saturday, they pulled a driver over in Felton. They say they realized he was driving while his license was suspended. They searched his vehicle, and they say they found suspected crystal meth, along with drug paraphernalia, inside the glove compartment.

Felton Police say the driver is 36-year-old Anthony Vincent Moore from Felton. He was arrested and charged with the following:

  • Possession/consumption of a controlled or counterfeit substance (Except Human Growth Hormone) without a prescription (Class B misdemeanor)
  • Possession of drug paraphernalia not related to marijuana (Class B misdemeanor)
  • Multiple traffic-related offenses

Moore was issued a criminal summons and released pending a later court date.

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