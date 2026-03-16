BURGLARY GENERIC

DOVER, Del. - Police are investigating an early morning burglary at M&N Smoke Shop on White Oak Road.

Dover Police Department says an alarm went off at the shop just before 6 a.m. on Monday, March 16. Officers say they found the front glass to the business shattered. Police say surveillance video showed three unknown suspects break into the business and take merchandise after damaging a display case.

Anyone with information is asked to contact Dover Police Department.

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Producer

Colby joined WBOC in 2022. He graduated from Towson University the same year with a bachelor's in Electronic Media and Film Production. Colby was born and raised on Delmarva and has enjoyed using his position as a news producer to serve his community.

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