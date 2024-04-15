Maryland Bridge Collapse

A container ship rests against the wreckage of the Francis Scott Key Bridge on Thursday, March 28, 2024, in Baltimore, Md. After days of searching through murky water for the workers missing after the bridge collapsed, officials are turning their attention Thursday to what promises to be a massive salvage operation.

 Matt Rourke - staff, ASSOCIATED PRESS

MARYLAND -While April 15 is the deadline to file personal income taxes, Maryland businesses have been granted an extension to file without fear of late payments and penalties in an effort to reduce the economic impact of the Francis Scott Key Bridge collapse in Baltimore last month.

Maryland Comptroller Brooke Lierman announced a waiver of late fees and penalties will extend through May 31st. 

According to Lierman, the waiver of penalties and interest applies to business filings for the following tax types:

-Employer Withholding Tax

-Sales and Use Tax

-Tobacco Tax

-Motor Fuel Tax

-Admissions and Amusement Tax

-Tire Fee

-Bay Restoration Fee

-Transportation Network Fee

Late fees and interest will automatically be waived if payments are received on or prior to May 21, 2024 the comptroller’s office says.

“The Office of the Comptroller will continue to monitor the impacts of the bridge collapse on the business community and assess the need for policy changes, as needed, for the duration of the state of emergency declaration,” Lierman’s office said. “The agency also plans to study how the collapse will influence Maryland’s revenue forecast and overall economic performance in the coming months.”

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