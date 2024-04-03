Memory Road in Harrington to be Closed for Construction

(Photo: MGN)

MILLSBORO, DE - Delaware Department of Transportation has announced the closure of Lowes Crossing Road between Jones Church Road and Pear Tree Road due to the installation of a cross road pipe. 

The road closure is scheduled for Monday, April 15th through Tuesday, April 16th (weather permitting). 

DelDOT has provided the following detours: 

Motorist traveling west on Lowes Crossing Road will turn left onto Pear Tree Road, turn right onto Shell Station Road, turn right onto Little Hill Road, and turn right onto Jones Church Road, returning to Lowes Crossing Road.

Motorist traveling east on Lowes Crossing Road will turn right onto Jones Church Road, turn left onto Little Hill Road, turn left onto Shell Station Road, and turn left onto Pear Tree Road, returning to Lowes Crossing Road.