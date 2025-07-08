ROAD CLOSURES GRAPHIC

SALISBURY, MD– Officials say Glen Avenue will be closed until July 18 as the City's Department of Waterworks makes sewer system improvements.

The City says Glen Avenue is closed from Beaver Dam Drive and Parkway Avenue to Hillside Drive and Long Avenue as crews work to repair a sewer collection lift station in the area.

The road will remain closed around the clock until work is expected to be complete on July 18, with local traffic access maintained, according to a press release

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Bees is an Ocean City local familiar with Eastern Shore culture and history. She is passionate about audience engagement through community journalism, media literacy and language. Before joining WBOC, Bees was Editor in Chief of SU's student news outlet, The Flyer. She is thrilled to serve Delmarva as a newscast producer on WBOC's team.

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