THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
496 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 37 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE
LUNENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF POQUOSON CITY OF WILLIAMSBURG
GLOUCESTER JAMES CITY SURRY
YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA,
BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BAVON, BEACH, BON AIR,
BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BRAYS FORK, BROWNS CORNER,
BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE, CARET, CEDAR FORK,
CENTER CROSS, CENTERVILLE, CHAMPLAIN, CHESTER, CHESTERFIELD,
CHINCOTEAGUE, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA,
CLANCIE, COLONIAL BEACH, COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, CREWE,
CRISFIELD, CROAKER, DAWN, DENARO, DRAGONVILLE, DUNBROOKE,
DUNNSVILLE, EARLS, EWELL, FARMVILLE, FIVE FORKS, FORT LEE,
GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREENBACKVILLE, GRESSIT,
GROVE, GUINEA MILLS, GWALTNEY CORNER, HAWK,
HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORNTOWN, HOWERTONS,
JETERSVILLE, KENBRIDGE, KILMARNOCK, KING AND QUEEN COURT HOUSE,
LAKE MONTICELLO, LANCASTER, LEWISETTA, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA,
MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE,
MIDLOTHIAN, MINERAL, MOSELEY, MOUNTCASTLE, NEW CHURCH,
NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT, OCEAN CITY,
ONANCOCK, ORAPAX FARMS, PEARY, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON,
POWHATAN, PRINCESS ANNE, QUINTON, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS,
RICHMOND, ROXBURY, SALISBURY, SANDSTON, SCOTTS FORK, STODDERT,
TALLEYSVILLE, URBANNA, VICTORIA, WARSAW, WAYSIDE, WEST POINT,
WILLIAMSBURG, AND YORKTOWN.