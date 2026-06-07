Through 7 Am
SW winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt late. Gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 4 ft at 7 seconds.
Today
SW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt early in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: S 3 ft at 7 seconds and E 2 ft at 8 seconds.
Tonight
SW winds 5 kt, becoming N 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 2 ft at 7 seconds.
Mon
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 6 seconds.
Mon Night
E winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt after midnight. Gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: E 4 ft at 7 seconds and S 1 foot at 6 seconds.
Tue
SE winds 5 to 10 kt. Seas around 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 7 seconds and S 1 foot at 5 seconds.
Tue Night
S winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 2 to 3 ft.
Wed
S winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft.
Wed Night
S winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. A chance of showers after midnight.
Thu
SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft. A chance of showers in the morning.
Thu Night
SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft.