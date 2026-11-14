***Small Craft Advisory until November 15, 07:00 AM EST***
Rest Of Tonight
NW winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NE 5 ft at 8 seconds.
Sat
NW winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: NE 5 ft at 8 seconds.
Sat Night
NW winds 15 to 20 kt with gusts up to 30 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: NW 3 ft at 4 seconds and NE 2 ft at 7 seconds.
Sun
NW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: N 3 ft at 5 seconds.
Sun Night
NW winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt after midnight. Gusts up to 25 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: N 3 ft at 6 seconds.
Mon
NW winds 10 to 15 kt. Seas 2 to 3 ft.
Mon Night
NW winds 5 to 10 kt. Gusts up to 15 kt in the evening. Seas around 2 ft.
Tue
NW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.
Tue Night
NW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.