Today
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt late. Seas around 2 ft. Wave detail: NE 2 ft at 3 seconds and NE 2 ft at 8 seconds.
Tonight
NE winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 8 seconds and NE 2 ft at 4 seconds.
Mon
NE winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 3 ft. Wave detail: E 3 ft at 8 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Mon Night
E winds 5 to 10 kt, becoming S after midnight. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: NE 2 ft at 10 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Tue
NW winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas around 2 ft. Wave detail: NE 2 ft at 9 seconds and SE 1 foot at 9 seconds.
Tue Night
S winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas around 2 ft.
Wed
SW winds 5 to 10 kt, becoming S 10 to 15 kt in the afternoon. Gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Thu
SW winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt in the afternoon. Gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Thu Night
SW winds 10 to 15 kt, becoming NW after midnight. Seas around 3 ft. A chance of showers.