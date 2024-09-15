MARINE FORECAST
LOOK FOR A MIX OF CLOUDS AND SUN WITH GOOD VISIBILITY ON ALL WATERS THROUGH MONDAY. WINDS WILL INCREASE WITH SMALL CRAFT ADVISORIES [POSTED ON THE BAY, AND IN THE ATLANTIC.
ATLANTIC:
SUN: Small Craft Advisory. NE 12-20 knots. Seas: 3-5 ft.
MON: Small Craft Advisory. NE 12-22 knots. Seas: 3-4 ft.
CHESAPEAKE BAY:
SUN: Small Craft Advisory. NE 10-18 knots. Seas: 2 ft.
MON: Small Craft Advisory. NE 11-20 knots. Seas: 1-2 ft.
DELAWARE BAY:
SUN: NE 8-17 knots. Seas: 2-3 ft.
MON: NE 11-18 knots. Seas: 2-3 ft.