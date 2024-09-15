MARINE FORECAST

LOOK FOR A MIX OF CLOUDS AND SUN WITH GOOD VISIBILITY ON ALL WATERS THROUGH MONDAY. WINDS WILL INCREASE WITH SMALL CRAFT ADVISORIES [POSTED ON THE BAY, AND IN THE ATLANTIC.

ATLANTIC:

SUN: Small Craft Advisory. NE 12-20 knots. Seas: 3-5 ft.

MON: Small Craft Advisory. NE 12-22 knots. Seas: 3-4 ft.

CHESAPEAKE BAY:

SUN: Small Craft Advisory. NE 10-18 knots. Seas: 2 ft.

MON: Small Craft Advisory. NE 11-20 knots. Seas: 1-2 ft.

DELAWARE BAY:

SUN: NE 8-17 knots. Seas: 2-3 ft.

MON: NE 11-18 knots. Seas: 2-3 ft.

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