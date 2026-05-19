WICOMICO CO. - Wicomico County officials announced today the Federal Aviation Administration is awarding $1.75 million for improvements at the Salisbury Regional Airport under the FY2026 FAA Contract Tower program.
Officials say the funding will go towards replacing interior air traffic control tower consoles and associated equipment, which they say will modernize airport infrastructure and enhance operational efficiency at the airport.
“Wicomico Regional Airport is a critical transportation hub for Maryland’s First District, driving commerce, travel, and economic activity across the region," says Representative Andy Harris (R-MD).
“This investment is another important step forward for Salisbury Regional Airport and our continued commitment to maintaining safe, reliable, and modern aviation infrastructure,” says County Executive Julie Giordano.