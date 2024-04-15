Maryland Lottery sign

SALISBURY, MD - The Maryland Lottery has announced a new Eastern Shore millionaire following a big win in Wicomico County.

According to the Lottery, a lucky neighbor pocketed a winning The Game of Life ticket in the past week, netting them a $1,000,000 top prize. 

The ticket was sold at the Salisbury Quick Stop on North Salisbury Blvd. according to the state lottery.

In Worcester County, the Maryland Lottery says two Racetrax tickets with prizes of $27,200 and $13,760 were sold in Ocean City, though no one has claimed their prize as of April 15th.The tickets were sold at Beach Barrels on Coastal Highway and Oceans Market on Coastal Highway, respectively. Neighbors are encouraged to check their tickets at any Lottery retailer or with the Lottery’s mobile apps

 