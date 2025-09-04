Ravens Football Classic Country

DELMARVA - WBOC is excited to announce that our Draper Media sister radio station WAAI 100.9 Classic Country is set to become the home of Ravens football for the 2025-2026 season. 

This season, you can listen to all Baltimore Ravens football games on WAAI 100.9, from the first snap to the final whistle. 

Beginning with the Ravens’ very first showdown against the Bills this Sunday, Sept. 7, Baltimore fans on Delmarva can tune in to 100.9 for every drive, every touchdown, all season long. 

Be sure to listen in every week and never miss the action on 100.9 Classic Country: your home for Ravens football.

 

Digital Content Producer

Sean joined WBOC as Digital Content Producer in February 2023. Originally from New Jersey, Sean graduated from Rutgers University with bachelor’s degrees in East Asian Studies and Religion. He has lived in New York, California, and Virginia before he and his wife finally found a place to permanently call home in Maryland. With family in Laurel, Ocean Pines, Berlin, and Captain’s Cove, Sean has deep ties to the Eastern Shore and is thrilled to be working at WBOC serving the community.

