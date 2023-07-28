Demetrice Hill

DOVER, Del. - The Delaware State Police have arrested a 19-year-old suspect following a shooting at a soccer field earlier this month.

Police say a large party was being held at the field on Lewis Drive on July 2nd. Police arrived on the scene just after 6:30 p.m. on reports of a shooting. There, they found a 30-year-old woman had been shot, as well as two cars. 

Investigation led officers to identify Demetrice Hill, 19, of Dover, as one of the suspects in the shooting.

Yesterday, July 27th, police searched Hill’s home and arrested him. Hill has been charged with the following:

-Possession of a Firearm by a Person Under 21 (Felony) – 2 counts

-Carrying a Concealed Firearm (Felony)

Hill was taken to Sussex Correctional Institution on $45,000 cash bond. 

The Delaware State Police say this is still an active investigation. Anyone with information, images or video of the incident, or who knows the suspects is asked to contact investigators at 302-698-8502. Information may also be provided by sending a private Facebook message to the Delaware State Police or contacting Delaware Crime Stoppers at 1-800-847-3333.