SUSPECT SEARCH

GRASONVILLE, MD– The Queen Anne’s County Office of the Sheriff is searching for a suspect who allegedly assaulted a deputy before fleeing Friday night. 

Police say 19-year-old Jaden Austin assaulted an officer near the intersection of Main Street and Station Lane shortly before 4 p.m. on June 28. 

He then reportedly fled.

Authorities searched for Austin until approximately 8:10 p.m., when the Office of the Sheriff announced Austin had not been found. 

Police continue to search for Austin, who reportedly has a previously active warrant for second degree assault. 

He is described as a Black male, 6 feet 2 inches tall and 150 pounds, last seen wearing a white sleeveless shirt and black shorts, according to police.

Police do not know if the suspect is armed, but say there is no threat to the community. 

Anyone with information on Austin is asked to contact the Office of the Sheriff at 410-758-0770 or the Anonymous Tipline at 410-758-6666.

 