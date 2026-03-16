THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 67 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
CURRITUCK GATES HERTFORD
NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 53 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
AMELIA CHESTERFIELD
CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND
CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND
HANOVER HENRICO LOUISA
POWHATAN PRINCE EDWARD
IN EAST CENTRAL VIRGINIA
CHARLES CITY ESSEX KING WILLIAM
KING AND QUEEN NEW KENT RICHMOND
WESTMORELAND
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN NORTH CENTRAL VIRGINIA
CAROLINE
IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA
BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG
DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG
NOTTOWAY PRINCE GEORGE
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA
CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS
CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH
CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH
CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE
ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON
SURRY SUSSEX YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA,
ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BAVON, BEACH, BON AIR,
BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BRAYS FORK,
BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS,
BURRUSS CORNER, BUSCH GARDENS, CAMBRIDGE, CAPE CHARLES,
CAPE COLONY, CARET, CEDAR FORK, CENTER CROSS, CENTERVILLE,
CHAMPLAIN, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD,
CHINCOTEAGUE, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA,
CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL BEACH,
COLONIAL HEIGHTS, CORBIN, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE,
CRISFIELD, CROAKER, CURRITUCK, DAWN, DEEP CREEK, DENARO,
DRAGONVILLE, DUNBROOKE, DUNNSVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS,
EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA,
EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, EXMORE, FARMVILLE,
FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON,
GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND,
GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBACKVILLE, GREENBRIER, GRESSIT,
GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON,
HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL,
HORNTOWN, HORSESHOE, HOWERTONS, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE,
KENBRIDGE, KILMARNOCK, KING AND QUEEN COURT HOUSE,
LAKE MONTICELLO, LANCASTER, LAWRENCEVILLE, LEWISETTA, LILLY,
LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI,
MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN,
MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE,
NEW CHURCH, NEW KENT AIRPORT, NEW POINT, NEW POINT COMFORT,
NEWPORT NEWS, NORFOLK, OCEAN CITY, ONANCOCK, ORAPAX FARMS, PEARY,
PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN,
PRINCESS ANNE, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS,
RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SALISBURY, SANDSTON,
SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK,
TALLEYSVILLE, TRIPLET, URBANNA, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA,
VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WARSAW, WAVERLY, WAYSIDE,
WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.