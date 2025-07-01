denton chicken house fire

Maryland State Fire Marshal

DENTON, MD- A firefighter was treated for a heat-related illness after fighting a fire in Caroline County.

The Maryland State Fire Marshal says a chicken house on Tuckahoe Road near Denton caught fire around 3 a.m. on Tuesday.

They say one firefighter was taken to the University of Maryland Shore Medical Center for heat exhaustion.

Investigators estimate the damage at $525,000.

The cause of the fire is still under investigation.

If anyone has information regarding this fire, please contact the Upper Eastern Regional Office of the Maryland State Fire Marshal at 410-819-3500.

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Producer

Jana Ruark joined WBOC as a News Producer in July 2021, shortly after graduating from the University of Delaware with a degree in Media Communication and a minor in Journalism. She produces our entirely local 6 p.m. newscast and has won three first-place awards from the Chesapeake Associated Press Broadcasters Association since joining Delmarva's News Leader.

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