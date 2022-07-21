Seacrets Chincoteague

CHINCOTEAGUE, Va. - You've heard of Chincoteague ponies, but how about Chincoteague Seacrets?

Chincoteague is getting its own version of the popular Ocean City, Md., bar and grill, which will be located on the southern end of the island. 

The deal was finalized Wednesday morning, according to Seacrets owner Leighton Moore. He said the Seacrets Chincoteague location will be much more low key than the current Seacrets in Ocean City. 

Moore said the Chincoteague location will be similar to the original Seacrets of the late 1980s with the restaurant and rock and roll tiki bar overlooking the water, with boat slips nearby. 

The Seacrets on Chincoteague is set to open in April of 2024.  