ROAD CLOSED Generic

(MGN)

 MGN

MILFORD, Del. - The Delaware Department of Transportation announced upcoming road closures in Milford. 

Transportation officials say the closure will be at the Bridge on Griffith Lake Drive over Griffith Lake Spillway. Crews will be cleaning and painting the structural steel and concrete of the bridge. 

DelDOT says Griffith Lake Drive will be closed between Williamsville Road and Meadow Brooke Lane. The work will begin on Sept. 16 and will last until work is completed in mid-October. 

The following detour is provided by the Delaware Department of Transportation:

  • Northbound motorists will use Abbotts Pond Road, turn right onto Williamsville Rd, and arrive back at Griffith Lake Drive.

  • Southbound motorists will use Williamsville Road, turn left onto Abbotts Pond Road, and arrive back at Griffith Lake. 

Producer

Sam joined the WBOC team in January 2024 as a News Producer. She graduated from the University of Delaware in May of 2023 with a Bachelor of Arts in Media Communication. Before working at WBOC, Sam worked for Hens All-Access in the University of Delaware’s Athletics Department. She also interned for the Delmarva Sports Network in 2022. 

Recommended for you