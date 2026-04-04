Small Craft Advisory in effect from April 4, 10:00 PM EDT until April 5, 07:00 PM EDT
TodaySW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 4 ft at 6 seconds and NE 2 ft at 7 seconds.
TonightS winds 10 to 15 kt, increasing to 15 to 20 kt with gusts to 25 kt in the late evening and overnight. Seas 4 ft, building to 5 to 6 ft, occasionally to 8 ft. Wave detail: SE 5 ft at 8 seconds and S 4 ft at 5 seconds.
SunSW winds 20 kt with gusts up to 30 kt, becoming W 10 to 15 kt late. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: S 6 ft at 6 seconds and NE 1 foot at 7 seconds. A chance of showers in the morning, then showers in the afternoon.
Sun NightW winds 10 to 15 kt, becoming NW 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt after midnight. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft. Wave detail: S 5 ft at 7 seconds and NW 1 foot at 2 seconds. Showers, mainly in the evening.
MonNW winds 15 to 20 kt, becoming W 5 to 10 kt in the afternoon. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft. Wave detail: SE 3 ft at 7 seconds and NW 2 ft at 4 seconds.
Mon NightSW winds 5 to 10 kt with gusts up to 15 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 3 seconds and S 2 ft at 7 seconds.
TueNW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Tue NightN winds 10 to 15 kt, increasing to 15 to 20 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
WedNE winds 15 to 20 kt, diminishing to 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Wed NightE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.