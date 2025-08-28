Today
W winds 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: E 2 ft at 9 seconds and N 1 foot at 4 seconds. Tonight S winds 10 to 15 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 9 seconds. Fri SW winds 10 to 15 kt, diminishing to 5 to 10 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: S 2 ft at 4 seconds and E 1 foot at 8 seconds. Fri Night SW winds 5 to 10 kt, becoming NW after midnight. Seas around 2 ft. Wave detail: NW 1 foot at 2 seconds and S 1 foot at 4 seconds. Sat NE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave detail: N 1 foot at 3 seconds and S 1 foot at 4 seconds. Sat Night
NE winds 5 kt. Seas around 2 ft. Sun NE winds 10 kt. Seas around 2 ft.
Sun Night NE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Mon NE winds 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 5 ft. Mon Night E winds 5 to 10 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 6 ft.