Today
E winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt, becoming NE 25 to 30 kt with gusts up to 40 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft, building to 6 to 8 ft, occasionally to 12 ft in the afternoon. Wave detail: E 4 ft at 5 seconds and S 1 foot at 6 seconds, becoming E 8 ft at 7 seconds. Rain.
Tonight
N winds 40 to 45 kt with gusts up to 60 kt. Seas 9 to 11 ft, occasionally to 16 ft, building to 11 to 13 ft, occasionally to 19 ft after midnight. Wave detail: NE 11 ft at 9 seconds, becoming NE 13 ft at 10 seconds. Rain in the evening. Snow.
Mon
NW winds 35 to 40 kt with gusts up to 50 kt, diminishing to 25 to 30 kt with gusts up to 40 kt in the afternoon. Seas 9 to 11 ft, occasionally to 16 ft. Wave detail: NE 11 ft at 11 seconds. Snow.
Mon Night
NW winds 25 to 30 kt, diminishing to 20 to 25 kt after midnight. Gusts up to 35 kt. Seas 7 to 9 ft, occasionally to 13 ft, subsiding to 6 to 7 ft, occasionally to 10 ft after midnight. Wave detail: NE 7 ft at 11 seconds, becoming NE 6 ft at 11 seconds and NW 4 ft at 4 seconds. Snow likely in the evening.
Tue
NW winds 20 to 25 kt with gusts up to 30 kt, becoming W 15 to 20 kt in the afternoon. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Wave detail: NE 5 ft at 11 seconds and N 4 ft at 5 seconds.
Tue Night
SW winds 5 to 10 kt, increasing to 15 to 20 kt after midnight. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Wed
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 4 to 5 ft, occasionally to 7 ft.
Wed Night
SW winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas 3 to 4 ft, occasionally to 6 ft.
Thu
S winds 10 to 15 kt with gusts up to 20 kt. Seas around 3 ft. A chance of rain.
Thu Night
SW winds 15 to 20 kt with gusts up to 25 kt. Seas 5 to 6 ft, occasionally to 9 ft. Rain likely.