FORECAST: Mainly sunny and windy. Low Water levels during low tide cycles.
ATLANTIC OCEAN
*Gale Warning until 1 a.m. Thursday*
*Low Water Advisory until 4 a.m. Thursday*
Thursday: Winds NW 20-25 kts. Gusts to 30 kts. Waves 4 to 7 feet.
DELAWARE BAY
*Gale Warning until 7 a.m. Thursday*
*Low Water Advisory until 6 a.m. Thursday*
Thursday: Winds NW 20-25 kts. Waves 2 to 4 feet.
CHESAPEAKE BAY
*Gale Warning until 6 a.m. Thursday*
*Small Craft Advisory 6 a.m. Thursday until 10 a.m. Thursday*
Thursday: Winds NW 15-20 kts. Gusts to 30 kts. Waves 2 to 3 feet.